Bruno Fratus abre temporada com ouro nos 50m livre no Texas

O Brasil já tem o líder do ranking mundial dos 50 metros livre na natação. Nesta sexta-feira, Bruno Fratus venceu a primeira prova importante da temporada, o GP de Austin, no Texas (EUA), superando um dos principais velocistas da atualidade: o norte-americano Nathan Adrian.

Fratus, que treina em Auburn (EUA), antiga casa de Cesar Cielo, venceu em Austin com o tempo de 21s91, sendo o único a nadar na casa de 21 segundos. Adrian foi o segundo, com 22s17, seguido do alemão Kristian Gkolomeev (22s31).

Para efeito de comparação, Fratus teve 21s41 como melhor marca do ano passado, fechando a temporada com o terceiro lugar do ranking mundial. O tempo de 21s91, feito logo na primeira prova de 2015, o deixaria em 16.º lugar entre os melhores de 2014 e o classificaria com sobras para os Jogos do Rio/2016. A tomada de índices, porém, só começa em março.

Fratus já havia participado, em Austin, da prova de 100 metros livre, quando foi apenas o 13.º colocado, com o tempo de 50s60. Marcelo Chierighini, outro que nada em Auburn, também estava inscrito, mas não nadou.