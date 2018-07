Bruno Fratus aproveita ausência de Cesar Cielo e vence nos 50 m livre

RIO - Bruno Fratus aproveitou a ausência de Cesar Cielo para vencer a prova dos 50 metros livre no Torneio Open de Natação, que está sendo realizado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, ele superou o duelo pessoal com Nicholas Santos e triunfou com o tempo de 22s34. Nicholas Santos, que terminou a prova em segundo lugar, marcou 22s45.

O tempo de Fratus foi superior ao registrado por Cielo de quinta-feira, quando venceu a prova no Campeonato Brasileiro Sênior em 21s97. Como o Torneio Open não contra pontos para o Flamengo e Cielo já possui o índice olímpico nos 50 metros, ele decidiu se poupar e não participou da prova desta sexta-feira.

Após obter o índice olímpico na quinta-feira nos 50 metros livre no Campeonato Brasileiro Sênior, Graciele Hermann não conseguiu vencer a prova no Torneio Open. Nesta sexta-feira, ela foi superada por Flávio Delaroli, que venceu com o tempo de 25s42. Graciele, que marcou 25s12 na quinta, completou a prova em 25s58.

Também nesta sexta-feira, Ana Carla Carvalho e Felipe França venceram as provas dos 50 metros peito, Leonardo de Deus e Fernanda Alvarenga ganharam nos 200 metros costas, Daynara de Paula e Henrique de Souza Martins triunfaram nos 100 metros borboleta e Joanna Maranhão ganhou a disputa dos 800 metros livre.