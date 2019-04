Bruno Fratus brilha, bate recorde do ano nos 50m livre e vai para Mundial e Pan

O Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, o Troféu Maria Lenk encerrou seu último dia de finais neste domingo com Bruno Fratus como destaque. Depois de sete meses afastado de grandes competições para se recuperar de cirurgia no ombro esquerdo, o velocista fez o melhor tempo do mundo neste ano (21s47) e venceu nos 50m livre, garantindo vaga para o Pan-Americano de Lima, em agosto, e para o Mundial da Coreia do Sul, em julho. Marcelo Chierighini ficou em segundo, com Pedro Spajari em terceiro.

Nas outras provas do dia, Fernando Scheffer brilhou nos 400m livre, batendo o recorde sul-americano com o tempo de 3min47s99. Luiz Altamir Melo conquistando a prata, enquanto Miguel Valente fechou o pódio. Todos os nadadores acima foram convocados para o Mundial e para os Jogos Pan-Americanos, exceto Miguel Valente, que só disputará a competição continental.

Outra distância que teve quebra de recorde foi os 50m peito feminino. Com a marca de 30s47, Jhennifer Conceição estabeleceu novo parâmetro sul-americano. Macarena Ceballos terminou no segundo lugar, com Julia Sebastian em terceiro. Nos 50m livre feminino, Etiene Medeiros venceu com o tempo de 24s53, próximo do recorde continental. Em segundo chegou Mallory Elisabeth. Lorrane Cristina Ferreira ficou com a medalha de bronze, completando o pódio.

Nos 200m costas feminino, Fernanda Goej garantiu o primeiro lugar com a marca de 2min12s69. Andrea Berrino ficou no segundo posto, conquistando a medalha de prata. Ilaria Cusinato terminou a prova na terceira colocação. Na disputa masculina da mesma distância, Leonardo de Deus ficou com o ouro, registrando a marca de 1min58s12. Brandonn Almeida ficou no segundo posto, enquanto Gabriel Fantoni faturou o bronze.

Nos 50m peito, Felipe Lima conquistou a medalha de ouro, cravando o tempo de 26s60. Em segundo chegou Felipe Silva. Já João Gomes Júnior terminou em terceiro para ficar com a medalha de bronze.

Na primeira prova de revezamento, o 4x100 medley feminino, o quarteto do Pinheiros levou a melhor. Maria Luiza Pessanha, Jhennifer Conceição, Giovanna Diamante e Larissa Oliveira cravaram o tempo de 4min04s39 para assegurar o ouro. Na disputa masculina, o Pinheiros foi dominante novamente. Guilherme Guido, Felipe Lima, Pedro Vieira e Marcelo Chierighini subiram no alto do pódio com a marca de 3min32s98.

PINHEIROS CAMPEÃO

Ao fim do Maria Lenk, o Esporte Clube Pinheiros se sagrou campeão da competição pela 18ª vez. Após uma disputa acirrada com o Minas Tênis Clube pela liderança ao longo da semana, a equipe paulista somou 2.789 pontos. O Minas ficou em segundo, com 2.565, e o Corinthians completou o pódio de clubes com 998.

"Neste ano, foi um pouco mais complicado, mas o nosso time é muito forte e muito legal. O importante é que nós mantivemos a nossa maneira de trabalhar, da maneira que achamos correto, dividindo as funções dentro do clube para dar certo mais uma vez", falou o chefe de equipe do Pinheiros, Alberto Silva, o Albertinho.

Já o troféu de atleta mais eficiente entre as mulheres foi para Mallory Comeford, do Minas Tênis Clube, e Caio Pumputis, do Pinheiros, ganhou este prêmio entre os homens. Na disputa que elege os nadadores com melhor índice técnico, Etiene Medeiros venceu no feminino e Marcelo Chierighini no masculino.

Confira a lista completa de convocados para o Mundial:

Fernando Scheffer (200m e 400m livre)

Breno Correia (200m livre e 100m livre)

Luiz Altamir Melo (200m livre)

João de Lucca (200m livre)

Marcelo Chierighini (50m e 100m livre)

Pedro Spajari (100m livre)

Gabriel Santos (100m livre)

Guilherme Guido (100m costas)

Vinicius Lanza (100m borboleta)

Caio Pumputis (200m medley e 200m peito)

Brandonn Almeida (400m medley)

Diogo Villarinho (1500m livre)

Guilherme Costa (1500m livre)

João Gomes Júnior (100m peito)

Felipe Lima (100m peito)

Leonardo Santos (200m medley)

Viviane Jungblut (800m e 1500m livre)

Etiene Medeiros (50m livre, 100m costas e 100m livre)

Bruno Fratus (50m livre)

Leonardo de Deus (200m costas)

Reserva:

André Calvelo (4x100m livre)

Confira a lista de atletas convocados para os Jogos Pan-Americanos:

Mulheres:

Etiene Medeiros

Giovanna Diamante

Larissa Oliveira

Daynara de Paula

Viviane Jungblut

Fernanda de Goeij

Manuella Lyrio

Maria Luiza Pessanha

Aline Rodrigues

Gabrielle Roncatto

Bruna Leme

Ana Marcela Cunha

Lorrane Ferreira

Jhennifer Conceição

Pamela Souza

Maria Eduarda Sumida

Camila Lins Melo

Homens:

Marcelo Chierighini

Bruno Fratus

Caio Pumputis

Guilherme Costa

Fernando Scheffer

Vinicius Lanza

Miguel Leite

Brandonn Almeida

Guilherme Guido

Felipe Lima

João Luiz Gomes Jr.

Diogo Villarinho

Breno Correia

Pedro Spajari

Gabriel Santos

Luiz Altamir Melo

João de Lucca

Leonardo Santos