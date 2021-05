Bruno Fratus conquista a prata na etapa de Mônaco do Circuito Mare Nostrum

Bruno Fratus conquistou neste domingo o vice-campeonato da etapa de Mônaco do Circuito Mare Nostrum, um dos mais importantes do mundo na natação, disputado neste fim de semana. Na final dos 50 metros livre, o atleta, que faz parte da seleção olímpica do Brasil, nadou para 22s04. O campeão foi o holandês Thorm de Boer.

A etapa de Mônaco do Circuito Mare Nostrum teve um formato diferente nas provas de velocidade. Os 50 metros livre, prova de Bruno Fratus, teve eliminatórias, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. As três primeiras etapas foram disputadas no último sábado e as duas últimas neste domingo.

Nas eliminatórias, Bruno Fratus passou com o oitavo tempo: 22s74. Nas oitavas, com 22s15. Baixou ainda mais seu tempo nas quartas de final com 21s91. Na semifinal, ele passou com o segundo tempo (21s87) garantindo um lugar na disputa decisiva da etapa de Mônaco. Nela, nadou para 22s04. O campeão Thorm de Boer conquistou o título com 21s62.

Bruno Fratus é atleta da seleção olímpica de natação do Brasil e está em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O Circuito Mare Nostrum segue para Canet, também na França, onde será disputada a segunda etapa nesta terça e quarta-feira. A competição será encerrada nos dias 5 e 6 de junho, em Barcelona, na Espanha.