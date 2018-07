Bruno Fratus é prata nos 50m livre no GP de Charlotte

CHARLOTTE - O brasileiro Bruno Fratus subiu ao pódio do GP de Charlotte, nos Estados Unidos, na prova dos 50 metros livre. Neste sábado, ele terminou na segunda colocação na disputa da prova ao marcar o tempo de 22s27, abaixo, portanto, dos 21s45 registrados no Troféu Maria Lenk, no mês de abril em São Paulo, quando ficou atrás apenas de Cesar Cielo, que fez, naquela oportunidade, o melhor tempo do mundo no ano, com 21s39.

Dessa vez, porém, Fratus não conseguiu nadar abaixo dos 22s. E o brasileiro acabou sendo superado pelo norte-americano Josh Schneider, que registrou o tempo de 22s17, sendo apenas 0s1 mais rápido do que Fratus. O grego Kristian Gkolo ficou na terceira colocação, com 22s72. O veterano Anthony Ervin, ouro olímpico dos 50 metros livre em 2000, ficou na quarta colocação, enquanto Cullen Jones, prata em Londres, foi o quinto.

Fora da disputa de medalha dos 200 metros borboleta, o brasileiro Thiago Pereira participou da final B e venceu a prova, com a marca de 1min59s73, que lhe daria a quinta colocação na final A, se ele tivesse se classificado. A medalha de ouro da prova foi conquistada pelo norte-americano Andrew Seliskar, de apenas 17 anos, com o tempo de 1min57s40.

Mas quem brilhou mesmo em Charlotte foi Katina Hosszu. Após vencer as provas dos 200 metros livre e dos 400 metros medley, a húngara faturou mais duas medalhas neste sábado. Ela ganhou a prova dos 200 metros borboleta com a marca de 2min09s66 e também a disputa dos 100 metros costas, com o tempo de 59s64.