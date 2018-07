Bruno Fratus e seu treinador vão integrar time internacional de velocistas na Itália

SÃO PAULO - Arilson Soares, um dos principais treinadores da natação brasileira, vai ganhar novos horizontes. Ele vai comandar um time de sete ou oito velocistas de diferentes nacionalidades que vai participar de competições internacionais. Bruno Fratus, brasileiro que ficou em quarto lugar na final olímpica dos 50m livre, integrará a equipe.

A sede do projeto será Caserta, no sul da Itália. A entrevista coletiva de lançamento está programada para a próxima terça-feira, em Milão. O projeto será financiado pelos patrocinadores individuais dos nadadores e por outras marcas.

"A ideia é oferecer estrutura melhor, voltada para o alto rendimento, além de tornar possível a participação mais frequente em competições de alto nível", diz o treinador, que se desligou recentemente do Esporte Clube Pinheiros.

Fratus continuará vinculado ao Pinheiros, e Arilson vai acompanhá-lo nas competições que funcionam como seletivas para as grandes competições, como o Maria Lenk e o José Finkel.

Felipe França, que não conseguiu ir à final dos 50m peito, não será mais orientado por Arilson. O peitista, que se casou pouco depois da Olimpíada, decidiu permanecer no Brasil e deverá receber treinamento de algum treinador do Pinheiros.

Arilson já visitou Caserta, aprovou as instalações e se disse muito bem recebido. Trata-se da cidade onde o jogador de basquete Oscar Schmidt jogou de 82 a 88. O Mão Santa ajudou a equipe da cidade a subir para a primeira divisão, em 83, e a ganhar a Copa da Itália de 88. "Fui jantar num restaurante e o chef me mostrou, todo entusiasmado, quadros com fotos e assinaturas do Oscar. Eu me senti muito bem acolhido."

O contrato de Arilson com o projeto é de cinco anos.