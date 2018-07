Bruno Fratus leva ouro nos 50m livre no Pan-Pacífico

Bruno Fratus conquistou neste domingo a primeira medalha de ouro do Brasil no Pan-Pacífico, disputado em Gold Coast, na Austrália. Sem o rival Cesar Cielo na disputa, Fratus foi o mais rápido nos 50 metros livre, com o tempo de 21s44, o melhor de sua carreira nesta prova.

Uma das esperanças do Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio, ele superou na final os norte-americanos Anthony Ervin (21s73) e o grande favorito Nathan Adrian (21s80). Marcelo Chierighini terminou a prova em oitavo e último lugar, com o tempo de 22s46. O Pan-Pacífico é considerado a principal competição em piscina longa da temporada.

Thiago Pereira também entrou na piscina neste domingo para disputar uma final. Nos 200 metros medley, uma de suas principais provas, o brasileiro perdeu ritmo na parte final e não conseguiu passar do quarto lugar, com o tempo de 1min57s83.

Entre seus rivais estava Michael Phelps, que sofreu uma dura derrota. O norte-americano, que está voltando às competições neste ano, foi superado pelo japonês Kosuke Hagino (1min56s02) e teve que se contentar com o segundo lugar em uma prova que costumava dominar com facilidade nos últimos anos. O também japonês Daiya Seto (1min57s72) levou o bronze.

Em compensação, o supercampeão olímpico faturou a medalha de ouro no revezamento 4x100 metros medley, ao lado de Nathan Adrian, Matt Grevers e Kevin Cordes. Eles marcaram o tempo de 3min29s72 e deixaram para trás as equipes do Japão e da anfitriã Austrália.

De volta às competições após desistir da aposentadoria, Phelps, de 29 anos, encerrou sua participação no Pan-Pacífico cinco medalhas, sendo três de ouro (100 metros borboleta, 4x200 metros medley e 4x100 metros medley) e duas pratas - 4x100 metros livre e 200 metros medley.

FEMININO

As brasileiras Etiene Medeiros e Graciele Herrmann também ficaram perto da medalha neste domingo. Na final dos 50 metros livre, Graciele terminou em quinto lugar, com o tempo de 24s78, enquanto Etiene Medeiros foi a sexta mais rápida, com 25s07. A vitória foi conquistada pela australiana Cate Campbell, com 23s96.

RECORDE

Menos de 24 horas após quebrar o recorde mundial nos 400 metros livre, a jovem americana Katie Ledecky impôs nova marca mundial na competição. A nadadora de 17 anos venceu os 1.500 metros com o tempo recorde de 15min28s36, superando a marca anterior, que pertencia a ela mesma. Ao todo, ela faturou cinco medalhas de ouro no Pan-Pacífico.