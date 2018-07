Bruno Fratus vai a Auburn, treina e ''tieta'' Bousquet Bruno Fratus ficou conhecido como o "homem que bateu Cesar Cielo" nos 100 m livre do Troféu Maria Lenk. Mas o jovem de 21 anos diz que não gosta do rótulo - afinal, derrotou outros seis nadadores -, e garante que segue tendo o campeão olímpico como espelho. Isso porque, admite, adora tietar alguns colegas. "Tenho essa postura com algumas pessoas. Sou tiete mesmo. E, do Cesar, vou ser sempre."