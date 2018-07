Bruno Lins vence duelo brasileiro e correrá com Usain Bolt no Rio

RIO - Bruno Lins venceu, na manhã deste sábado, a bateria classificatória que disputou contra outros atletas brasileiros na pista de 150 metros montada na praia de Copacabana, no Rio. Com isso, o velocista terá a chance de correr ao lado do jamaicano Usain Bolt no chamado Desafio Mano a Mano, em prova marcada para começar às 11h45 deste domingo. No evento de exibição na capital carioca, ele também dividirá espaço com o equatoriano Alex Quiñonez e o antiguano Daniel Bailey.

Lins superou outros três compatriotas neste sábado ao terminar os 150 metros em 15s08. Especialista nos 200 metros, ele superou Ailson Feitosa, Sandro Viana e Nilson André, este último que sequer correu após ter queimado a largada e sido desclassificado.

O vencedor partiu da raia um, enquanto Viana largou da dois e Feitosa da quatro. O último deles abriu vantagem no início, mas depois Lins deu um sprint nos metros finais para ficar com a vitória ao exibir mais resistência que seus dois rivais.

Astro maior do atletismo mundial, Usain Bolt correrá neste domingo os 150 metros, prova que não faz parte do calendário olímpico e mundial, com o objetivo de quebrar um novo recorde da sua assombrosa carreira. Bicampeão olímpico dos 100m, 200m e 4x100m, ele cravou 14s35 em 2009 em outro evento de caráter de exibição, realizado em Manchester, na Inglaterra, onde, de costume, derrotou seus adversários com facilidade.

O evento que contará com a presença do astro jamaicano acontecerá depois de outras duas disputas que abrirão o dia do Desafio Mano a Mano. A primeira, às 10h10 deste domingo, envolverá um duelo entre dois atletas paralímpicos. O brasileiro Alan Fonteles, campeão dos 200m T44 nos Jogos Paralímpicos Londres e recordista mundial, enfrentará o norte-americano Jerome Singleton. Em seguida, às 10h45, quatro velocistas brasileiras irão para a pista para uma prova que reunirá Rosângela Oliveira, Evelyn dos Santos, Vanda Gomes e Franciela das Graças.