Bruno nega ser o problema, mas vai respeitar Prass

"Todo mundo sabe que o problema do Palmeiras não é goleiro. Fomos campeões da Copa do Brasil com o mesmo time que fomos rebaixados no Campeonato Brasileiro e que tinha o mesmo goleiro (o próprio Bruno). Quase não tomamos gols na Copa do Brasil e tomamos muitos no Brasileiro", lembra Bruno.

Fazendo uma autocrítica, ele acredita que não tenha falhado a ponto de perder o posto de titular. "Não sei te dizer no que eu falhei. Assumi o gol do Palmeiras no meio da Copa do Brasil e fomos campeões. Fui eleito o melhor goleiro da competição e no Brasileiro posso ter cometido alguns pequenos erros, mas todo mundo errou", lembrou o jogador, que disse aceitar caso tenha de voltar para o banco de reservas.

"Eu aceitaria ir para o banco de novo. Sou empregado e faço o que me mandam, mas vou fazer de tudo para jogar e, se não conseguir, vou continuar honrando a camisa do Palmeiras do mesmo jeito", completou, mas com a cara de poucos amigos. /D.B.