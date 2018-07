Bruno nega ser o problema, mas vai respeitar Prass 'Vamos ter um Pelé em cada setor do clube'

Pré-candidato à presidência do Palmeiras, Décio Perin espera aproveitar sua experiência como economista, publicitário e auditor fiscal para reconstruir o clube. Em entrevista ao Estado, ele contou que deseja unir diversas correntes políticas e contratar profissionais de renome para profissionalizar o futebol. E revelou que já conversa com pessoas dispostas a ajudar o clube caso ele seja eleito. O candidato promete manter Gilson Kleina no comando do time até ser melhor avaliado. "Ele não teve tempo e nem plantel para mostrar serviço e deu para ver que tem vontade, caráter e quer vencer."

O que fazer para reerguer o Palmeiras?

Desde a Parmalat, tudo mudou. Sempre fomos um time de vanguarda, mas não aproveitamos o período da Parmalat e fomos passados para trás. Precisamos de uma profunda reformulação, inclusive no estatuto. Hoje, não temos controle nem de cartões amarelos. Teve jogador (Barcos) que foi para a seleção pendurado e nem sabia.

Como conviver com as diversas forças políticas do clube?

Se você tem pessoas com pensamentos diferentes, temos de tentar achar o que elas pensam da mesma maneira e nos apoiarmos nisso, sem prometer nada para ninguém. Hoje o Palmeiras tem muitos lados, mas, como estou no clube desde os 14 anos (tem 72 atualmente), sei bem como administrar crises.

A transição pacífica não

está acontecendo. Teme que a

situação do clube seja pior do

que parece ser?

Acho que não estão escondendo as coisas, a verdade é que eles não sabem o que acontece. Não há um sistema profissional para gerir o clube. Queria que se abrisse a colcha de retalhos do clube, mas não foi dada a oportunidade. O chato não é terem evitado que soubéssemos o que acontece, mas a forma como foi feito isso. Sei que quem assumir terá seis milhões de cheques para assinar e sem dinheiro para pagar.

E como fazer dinheiro?

Já estamos conversando com pessoas para nos ajudar nisso. Estamos estabelecendo contatos com várias empresas e coisas boas virão. A solução dos problemas do Palmeiras passa pelos primeiros cem dias de gestão, quando teremos de conseguir dinheiro mesmo com receitas antecipadas e o campeonato (Paulista) em andamento.

Paulo Nobre (um dos

candidatos à presidência) e

você têm ideias parecidas.

Quais as diferenças?

O Paulo foi criando um grupo em que ele é o rei e eu admiro isso. A convicção que ele demonstra em acreditar que pode mudar o curso do rio é admirável. Temos uma grande diferença que são as pessoas que estão com a gente. Eu tenho pessoas com currículos inquestionáveis. Não vou controlar bocha, futebol e arte. Vou delegar para gente capaz de fazer isso e posso garantir que vamos ter um Pelé em cada setor do clube.

Quem você considera um Pelé na gestão do futebol?

Há uns três no Brasil. O do Fluminense (Rodrigo Caetano), o do Atlético-MG (Eduardo Maluf) e o do Coritiba (Felipe Ximenes). A gente vai conversar com eles, mas ainda não sou nada no Palmeiras. Fica complicado fazer algum acordo.

O Gilson Kleina fica?

Fica até ser julgado corretamente. Ele não teve tempo e nem plantel para mostrar serviço e deu para ver que tem vontade, caráter e quer vencer. Fica para observarmos melhor.

E o Valdivia?

Ele está há meses no departamento médico, é o jogador mais caro do plantel e você não sabe se ele é recuperável e em que termos. Não dá para aceitar que até agora ninguém saiba explicar o que acontece com ele. Ou sabem, mas não querem falar. Acho que temos de descobrir o problema e dar um tempo para ele se recuperar. Vai ser prejuízo ele sair, mas seria muito maior ele ficar.

Quais os pontos positivos e

os negativos da gestão de

Arnaldo Tirone?

Ele investiu muito no futebol, mas sem qualidade. Sua administração não estava preparada para o cargo e deixou treinador tendo de atuar como diretor de futebol. De positivo, ter assinado o contrato com a WTorre, mesmo com pressão contra. Falam que ele é banana, mas acho que se fosse de temperamento forte e tivesse agido como torcedor, a coisa estaria pior.

O goleiro Bruno tenta, mas não consegue esconder que está chateado com a chegada de Fernando Prass, que será apresentado hoje, na Academia de Futebol. Em entrevista ao 'Estado', ele diz que não se considera culpado pela situação da equipe.

"Todo mundo sabe que o problema do Palmeiras não é goleiro. Fomos campeões da Copa do Brasil com o mesmo time que fomos rebaixados no Campeonato Brasileiro e que tinha o mesmo goleiro (o próprio Bruno). Quase não tomamos gols na Copa do Brasil e tomamos muitos no Brasileiro", lembra Bruno.

Fazendo uma autocrítica, ele acredita que não tenha falhado a ponto de perder o posto de titular. "Não sei te dizer no que eu falhei. Assumi o gol do Palmeiras no meio da Copa do Brasil e fomos campeões. Fui eleito o melhor goleiro da competição e no Brasileiro posso ter cometido alguns pequenos erros, mas todo mundo errou", lembrou o jogador, que disse aceitar caso tenha de voltar para o banco de reservas.

"Eu aceitaria ir para o banco de novo. Sou empregado e faço o que me mandam, mas vou fazer de tudo para jogar e, se não conseguir, vou continuar honrando a camisa do Palmeiras do mesmo jeito", completou, mas com a cara de poucos amigos. /D.B.