Bruno Prada supera 'Vida Bandida' de Torben e é campeão mundial de Star Um dos principais velejadores brasileiros da história, Bruno Prada segue entre os melhores do mundo. Como proeiro do norte-americano Augie Diaz, ele conquistou neste sábado, em Miami (EUA), seu quarto título mundial da classe Star. Prada já havia ganhado o ouro em 2007, 2010 e 2012, sempre com Robert Scheidt.