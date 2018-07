Bruno Rodrigo reconhece força do Atlético-MG em casa, mas aposta no Cruzeiro

"Clássico é um jogo diferente de todos. A rivalidade é muito grande, vai ser muito difícil para ambas as equipes. Quem estiver mais concentrado e atento aos detalhes, vai se dar bem. Os detalhes decidem as partidas e temos que estar atentos para fazer um bom jogo. Vale a liderança, é muito difícil jogar no Horto, mas temos todas as condições de fazer um bom jogo e sair com um bom resultado", declarou.

Para manter a confiança em um resultado positivo, Bruno Rodrigo lembrou do sucesso do Cruzeiro no Independência em 2015. Ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, a equipe celeste ignorou a fase conturbada que vivia e passou pelo favorito Atlético-MG por 3 a 1 na casa do adversário.

"Temos a consciência que o Atlético-MG é forte e dificilmente perde pontos lá no Horto. Felizmente, vencemos ano passado, fizemos outras coisas boas naquele jogo, com mais acertos que erros. Esperamos de novo acertar mais. E ter atenção durante a partida, que é primordial", afirmou o zagueiro.

Para a partida, Deivid preferiu fazer mistério e fechou os treinos da equipe na quinta e na sexta-feira. Tudo isso para esconder os substitutos dos meias Allison e De Arrascaeta, que estão com suas respectivas seleções e não atuarão no clássico. Élber e Pisano são os favoritos às vagas.