Bruno Schmidt e Pedro Solberg encerram jejum de títulos

HAIA - Bruno Schmidt/Pedro Solberg foi a dupla soberana no último Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, com oito títulos em nove etapas, mas ainda faltava um triunfo internacional para colocar de vez os dois brasileiros entre os melhores do mundo. Neste domingo, o jejum chegou ao fim com o título do Grand Slam de Haia, etapa holandesa do Circuito Mundial.

Ao vencerem os letões Janis Smedins e Samoilovs por 2 sets a 0 (parciais de 21/19 e 21/12), os brasileiros também encerraram tabus pessoais. Bruno nunca havia sido campeão no Circuito Mundial. Pedro estava sem vencer nenhuma etapa desde 2010.

"Cheguei a algumas finais, mas o título acabou não vindo. E chegou agora ao lado desse grande parceiro que é o Bruno. Só tenho a agradecer a ele e a toda minha família, que estão sempre do meu lado", declarou Pedro Solberg, que viu suas irmãs Maria Clara e Carol serem vice-campeãs em Haia.

"Fomos campeões do circuito nacional, o que foi muito bom, mas nada mais gratificante do que ganhar no Circuito Mundial. Vamos lutar até o fim pelo título da temporada", completou Pedro, campeão do Circuito em 2008 com Harley.

O título ainda veio com gostinho de revanche, uma vez que a dupla de Letônia havia vencido Bruno/Pedro na semifinal do Grand Slam de Corrientes (Argentina), na semana passada.