Bruno Schmidt e Pedro Solberg vão ao Mundial em alta

O Brasil terá quatro duplas na chave masculina do Campeonato Mundial, mas Bruno Schmidt e Pedro Solberg são os que chegam em melhor fase, embalados por bons resultados nas quatro últimas etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Foram prata em Xangai (CHN), quarto colocados em Corrientes (ARG), ouro em Haia (HOL) e bronze em Roma (ITA), o que os deixou na liderança do ranking da temporada.

"Nosso time é muito bem entrosado tanto dentro quanto fora de quadra. Não vou negar que essa nossa boa sequência nos dá ainda mais confiança para brigarmos por mais esse título. O Campeonato Mundial só não é mais importante do que a Olimpíada e daremos o nosso máximo para conquistá-lo, respeitando, é claro, todos os nossos adversários. Estamos preparados", afirmou Bruno Schmidt.

"Estou muito feliz e satisfeito por jogar ao lado do Bruno", revelou Pedro Solberg, que voltou a jogar com o antigo parceiro há cerca de um ano - antes, eles chegaram ao título do Mundial Sub-21 em 2006, justamente na Polônia. "Tínhamos a certeza de que poderia dar certo, pela parceria vitoriosa que se formou em tão pouco tempo, pela bola que a gente tem jogado", completou o jogador.