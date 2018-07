Bruno Silva muda discurso do Botafogo e admite: 'A Libertadores é realidade' Desde o início da ascensão do Botafogo, o discurso do técnico Jair Ventura e do elenco sempre foi dos mais ponderados. Mesmo com a ascensão na tabela rodada após rodada, no clube a meta continuava sendo "lutar contra o rebaixamento". Mas a quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro e com o time alvinegro a cinco pontos do sétimo colocado, a vaga na Libertadores já se tornou "realidade".