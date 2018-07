Bruno Soares avança e pegará André Sá nas quartas de final de duplas no US Open

Cabeças de chave número 4 do torneio de duplas masculinas do US Open, Bruno Soares e o britânico Jamie Murray venceram o norte-americano Brian Baker e o neozelandês Marcus Daniell por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (9/7), na noite desta segunda-feira, e garantiram vaga nas quartas de final do Grand Slam norte-americano.

Com o novo triunfo, Soares irá travar com André Sá um confronto entre tenistas brasileiros na próxima fase em Nova York. No último domingo, Sá e o australiano também avançaram às quartas de final ao derrotarem o espanhol Nicolás Almagro e o dominicano Victor Estrella Burgos por 2 sets a 0.

Deste confronto das quartas de final sairá o único tenista brasileiro classificado para as semifinais masculinas de duplas deste US Open. Horas mais cedo, a parceria do País formada por Thomaz Bellucci e Marcelo Demoliner foi eliminada nas oitavas de final, enquanto Marcelo Melo decepcionou ao cair já na estreia ao lado do croata Ivan Dodig na condição de segundo cabeça de chave.

Na partida desta segunda-feira, embora tenham vencido o segundo set apenas no tie-break, Soares e Murray exibiram uma atuação bastante segura. Além de confirmarem todos os seus saques, converteram dois de oito break points na primeira parcial e justificaram favoritismo sem grandes sustos. Eles cometeram apenas 14 erros não-forçados, assim como ganharam 79% dos pontos que disputaram quando encaixaram o primeiro serviço.

SIMPLES - Em outro jogo encerrado há pouco tempo em Nova York, o japonês Kei Nishikori se garantiu nas quartas de final da chave de simples do US Open ao vencer o croata Ivo Karlovic por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (7/4).

Sexto cabeça de chave, tenista oriental agora aguarda pela definição do seu próximo rival, que sairá do confronto entre o britânico Andy Murray, vice-líder do ranking mundial, e o búlgaro Grigor Dimitrov. Este duelo está programado para acontecer ainda na noite desta segunda-feira.