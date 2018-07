Bruno Soares é eliminado por colombianos no Torneio de Tóquio

O brasileiro Bruno Soares deixou a disputa do Torneio de Tóquio nas quartas de final. Nesta quinta-feira, o mineiro e o britânico Jamie Murray foram eliminados nas quartas de final do ATP 500 japonês com a derrota para os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (7/5) e 10/8, em 1 hora e 37 minutos.

Soares e Murray fizeram um início de jogo impecável com duas quebras de serviço no primeiro set, vencido por 6/1. Na segunda parcial, eles não tiveram o saque ameaçado, mas desperdiçaram cinco break points e acabaram sendo batidos no tie-break.

Com isso, a definição do duelo seguiu para o match tie-break, quando os colombianos voltaram a triunfar, eliminando a dupla cabeça de chave número 1 do Torneio de Tóquio.

Pela chave de simples, o francês Gael Monfils, número 8 do mundo, superou uma lesão no tornozelo para derrotar o compatriota Gilles Simon, 30º colocado no ranking da ATP, por 6/1 e 6/4, avançando às quartas de final no Japão.

Monfils perdia o segundo set por 4/1 quando solicitou atendimento médico. Depois, então, venceu cinco games seguidos e assegurou o seu triunfo. Agora, nas quartas de final, ele terá pela frente o croata Ivo Karlovic. Nesta quinta, o número 21 do mundo disparou 24 aces e derrotou o sérvio Janko Tipsarevic (173º colocado no ranking) por 7/6 (11/9) e 7/6 (7/5). Todos os cinco sets que ele disputou no Japão foram definidos no tei-break.

O luxemburguês Gilles Muller (36º) bateu o cipriota Marcos Baghdatis (35º) por 6/3 e 6/4 e enfrentará o australiano Nick Kyrgios, número 15 do mundo, que avançou por W.O. diante do checo Radek Stepanek (106º), que não entrou em quadra em virtude de uma lesão nas costas.