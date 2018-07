Bruno Soares foca em parceria com austríaco Quando o nome de Bruno Soares é mencionado, logo também vem à cabeça o de Marcelo Melo. Apesar da ligação quase instantânea, os mineiros não jogam mais juntos pelo circuito da ATP desde dezembro de 2011 e agora só entram do mesmo lado da quadra como representantes do Brasil na Copa Davis. Depois de um tempo sem uma dupla fixa, Soares parece ter encontrado o seu novo parceiro: o austríaco Alexander Peya.