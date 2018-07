Brunoro chega para mudar o Palmeiras

José Carlos Brunoro chegou ontem ao Palmeiras carregando com ele o enorme prestígio conquistado na época em que foi peça fundamental do vitorioso modelo de cogestão com a Parmalat. Durante sua apresentação, demonstrou bom humor, mas sem deixar de lado uma serenidade que há muito anda em falta no clube. Brunoro sabe que a situação do Palmeiras não é nada boa e que um instante como esse exige paciência.

"O Palmeiras vive momentos de dificuldade, com pouca paz de espírito. Precisamos transformar o ambiente. As fofocas que existem aqui vão acabar e muita coisa vai mudar", disse o diretor executivo, que não quer criar expectativas. "Não vou chegar aqui e prometer cinco reforços. Precisamos tomar pé da situação e contratar o que o técnico precisa de verdade. Depois podemos ir atrás de peças para aumentar o elenco. Acabei de chegar, então não posso prometer quando chegarão reforços, mas eles chegarão rapidamente."

Brunoro vai comandar o futebol profissional, as categorias de base, os esportes olímpicos e o marketing do clube. Será quase um vice-presidente geral. Sua força no Palmeiras é proporcional à confiança que Paulo Nobre deposita no homem que há 21 anos chegou ao Palestra Itália para revolucionar o futebol alviverde e deu muitas alegrias ao jovem Paulo, na época um simples torcedor de 23 anos. "Eu espero que ele seja o Brunoro dos anos 90 com 20 anos a mais de experiência", disse o presidente.

A gestão de Paulo Nobre mal começou, mas uma coisa está clara: o foco do presidente é o futebol. Além de Brunoro, ele pretende anunciar até segunda-feira a contratação de um gerente de futebol. O dirigente pretendido por Nobre é Omar Feitosa, que trabalhou no clube entre 2007 e 2010 como preparador físico, função que exerce no Atlético-PR. O presidente ainda vai designar dois de seus vice-presidentes, Maurício Galiotte e Genaro Marino, para cuidar da área.

"Temos como prioridade estar na Série A no ano que vem, ano do centenário, mas posso garantir para a torcida que seremos competitivos no Campeonato Paulista e na Libertadores", falou Brunoro, que comparou: "A situação é diferente, claro, mas o momento é bem parecido com o dos tempos de Parmalat. Hoje, não é preciso parceiro para ser um time vitorioso, mas coerência, inteligência e ação para fazer sucesso".

O que mais preocupa a torcida, com certeza, é a falta de contratações. Até o momento, o clube só trouxe o goleiro Fernando Prass e o lateral-direito Ayrton. Riquelme, que poderia ser contratado, não será mais (leia abaixo). A pressão é grande, por isso o diretor executivo promete que em breve o torcedor poderá ver caras novas na equipe.

"Teremos de ser rápidos para formar um time competitivo e acredito que dá tempo. Vamos contratar jovens talentos, mas não podemos deixar de lado a experiência. Uma coisa que jamais podemos esquecer é a base. O elenco tem de ter de 20% a 30% dos jogadores vindos da base", comentou o dirigente, que pediu pelo menos um mês para que os torcedores possam começar a ver o resultado de seu trabalho.

"Nos tempos de Parmalat, pedimos três meses de tempo e falavam que éramos uma ilusão. Pelo menos o tempo é menor agora", brincou.

Brunoro se afastou do Audax, clube que coordenava, e garantiu que sua empresa, a Brunoro Sport Business, não vai participar do marketing do Palmeiras. Ele diz que vai se dedicar integralmente ao clube, mas continuará como consultor da Confederação Brasileira de Basquete, onde trabalha desde 2009.

Ontem, Paulo Nobre se reuniu com o presidente da CBF, José Maria Marin, e com Marco Polo Del Nero, presidente da Federação Paulista. Ele será chefe da delegação da seleção brasileira que enfrentará a Itália no dia 21 de março, em Genebra.

PALMEIRAS. LEIA MAIS

NOTÍCIAS DO CLUBE NO

estadao.com.br/e/palmeiras