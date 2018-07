Brunoro quer Bolatti ou Dátolo em troca de Luan

O Palmeiras queria acabar ontem com a novela envolvendo a transferência de Luan, mas não contava com uma inesperada rejeição. O volante Josimar, que viria para o clube paulista como parte da negociação com o Internacional, pediu muito e a conversa voltou à estaca zero.

O diretor executivo José Carlos Brunoro não pretende desistir da negociação, já que o Inter ainda tem jogadores que interessam ao Palmeiras.

"Não entramos em acordo com o Josimar e continuamos a negociar com o Inter. Temos outros nomes que nos interessam", disse o dirigente.

A meta agora é trazer um dos argentinos. O Inter pretende se desfazer do volante Bolatti ou do meia Dátolo, já que conta com quatro estrangeiros e só pode colocar três em campo em competições nacionais. O Palmeiras queria dois jogadores para liberar Luan, mas admite a possibilidade de cedê-lo caso um dos argentinos seja oferecido ou por algum dinheiro.

Mineiros na briga. Os valores da fracassada negociação com Josimar não foram divulgados. O Palmeiras ofereceu 50% do salário que ele recebe no Inter, mas o volante pediu 150% de aumento do salário atual. Outro que interessava era Rafael Moura, mas seu empresário, Francis Melo, vetou o negócio. Ele também é assessor de Lincoln, que teve problemas no Palmeiras durante a gestão de Arnaldo Tirone. O meia ainda briga na Justiça para receber R$ 3,5 milhões referentes a um valor que ele próprio pagou de seu bolso ao Galatasaray para conseguir se desvincular do clube turco, em 2010.

"Não acho que seja hora de falar de nomes, mas assim que estiver tudo certo vamos comunicar. Até o fim da semana deve acabar", explicou Brunoro, que garantiu manter a negociação com o Inter e já aceita conversar com outros clubes interessados no atacante, casos de Cruzeiro e Atlético-MG.

Enquanto aguarda a definição de seu futuro, Luan não vai mais ser relacionado para os jogos. Ele não enfrenta hoje o São Bernardo. /D.B.