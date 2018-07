Bryant 'arruma' Lakers e vira o cestinha do Natal O astro Kobe Bryant está colocando os Lakers nos trilhos. Com mais um show de sua estrela, a equipe de Los Angeles desbancou o poderoso New York Knicks por 100 a 94 e somou sua quinta vitória seguida na NBA. Depois de início decepcionante e derrotas em série, os Lakers agora somam 14 vitórias e 14 derrotas. Bryant foi decisivo no Staple Center, com 34 pontos e se tornou o maior cestinha das rodadas de Natal da NBA. Ele superou a marca de Oscar Robertson, de 377 pontos, ao alcançar 383 em 15 partidas disputadas no dia 25 de dezembro pela NBA.