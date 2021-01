Buccaneers e Chiefs disputam o Super Bowl; Tom Brady está em sua 10ª final

O Super Bowl, a grande decisão do futebol americano, será disputado entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs, no dia de fevereiro. Será a 10ª final do astro Tom Brady, quarterback dos Bucs.

Os finalistas foram conhecidos na noite deste domingo. O Tampa Bay Buccaneers derrotou o Green Bay Packers fora de casa, por 31 a 26, e conquistou o título da Conferência Nacional (NFC). Já o Kansas City Chiefs venceu o Buffalo Bills por 38 a 24 e faturou o título da Conferência Americana (AFC).

Será a primeira vez na história que uma equipe disputará o Super Bowl em casa. A grande decisão será realizada no Raymond James Stadium, estádio dos Bucs. O local é selecionado anos antes pela NFL.

Os Bucs chegam ao Super Bowl após 18 anos. Em 2020, o time contratou o astro Tom Brady, que havia deixado o New England Patriots. Aos 43 anos, o quarterback tem a missão de conduzir à equipe rumo ao segundo título.

Do outro lado, os Chiefs contam com Patrick Mahomes, de 26 anos, o mais jovem a disputar duas edições de Super Bowl seguidas. O time é o atual campeão e tentará o bicampeonato no dia 7 de fevereiro.