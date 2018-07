Budapeste terá Mundiais de Natação e Judô no mesmo ano, em 2017

O anúncio foi feito pela Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês). "Estou convicto de que a Hungria organizará um Campeonato Mundial de sucesso, especialmente com a possibilidade de candidatura do país para os Jogos Olímpicos de 2024 e também pelo histórico de sucesso do judô na Hungria", comentou Marius Vizer, presidente da entidade.

No ano passado, Budapeste já foi sede dos Mundiais de Esgrima e Luta, além do Campeonato Europeu de Judô. Os húngaros recentemente foram escolhidos também para substituir Guadalajara (México) na organização do Mundial de Desportos Aquáticos de 2017. Budapeste receberia a edição de 2021, que agora tem sua sede em aberto.

Ainda este ano, a capital húngara deve apresentar oficialmente sua candidatura pelos Jogos Olímpicos de 2024. Budapeste, entretanto, sabe que tem chances remotas e promete ganhar experiência para pleitear a edição de 2028.