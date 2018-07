Buemi abre temporada da Fórmula E com vitória em Pequim; Di Grassi é o 2º

Buemi largou na pole position e não deixou a primeira colocação até o fim das 26 voltas da prova. Cruzou a linha de chegada com 11 segundos de vantagem sobre o brasileiro Lucas Di Grassi, que vencera esta mesma prova na temporada passada - foi o terceiro colocado geral do campeonato. O alemão Nick Heidfeld terminou na terceira colocação.

Entre os demais brasileiros, Bruno Senna ficou em 13º, enquanto Nelsinho Piquet, atual campeão da categoria, não passou do 15º posto, em um discreto início de campeonato. O francês Nicolas Prost, que chegou a entrar na briga pelo título na temporada passada, foi apenas o 16º.

Estreante na categoria, o canadense Jacques Villeneuve, campeão da Fórmula 1 em 1997, também teve desempenho discreto ao terminar a prova na 14ª colocação.

Em sua segunda temporada, a Fórmula E mantém o calendário de dez provas do campeonato anterior, ainda sem definir onde será disputada a quinta etapa, no início de março de 2016. Haverá ainda provas no Uruguai e na Argentina e nos principais centros europeus, como Londres e Paris. A próxima corrida está marcada para 7 de novembro, na Malásia.