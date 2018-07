Bugre não se recupera Debaixo de muita chuva, Atlético-PR e Guarani empataram por 1 a 1, ontem, no Ecoestádio, em Curitiba. Depois de um primeiro tempo apertando o adversário, o time paranaense saiu na frente aos 16 da segunda etapa, em chute de fora da área de Marcelo. Mas, logo depois, o Bugre empatou: aos 22 minutos, o goleiro Emerson bateu falta e marcou um belo gol. Com o resultado o rubro-negro permanece no G-4, um ponto na frente do São Caetano, que empatou em casa com o Ipatinga (1 a 1). Já o Guarani completou o 8.º jogo sem vencer.