Búlgaros vão à CAS para poder disputar o Rio-2016 no levantamento de peso A Federação Búlgara de Levantamento de Peso decidiu recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) para que os halterofilistas do país possam participar dos Jogos Olímpicos do Rio, no ano que vem. O órgão está suspenso pela federação internacional da modalidade, a IWF, por conta de seguidos casos de doping.