Burro com sorte

O jogador mais contestado da convocação foi Fred. E o mais festejado, Neymar. Pois o empate só veio quando Fred entrou no lugar de Neymar, que jogou mal, muito mal.

Como aqui já se previa, juventude excessiva não combina com Copa América. Ainda que Ganso tenha sido autor dos dois passes, para Jadson e Fred.

Sabia-se que o Paraguai marcaria por pressão. O Brasil não saiu disso e levou um dos gols numa bola entregue por Daniel Alves, dentro de sua grande área. Sabia-se que Estigarribia colocaria velocidade no setor de Daniel. Foi ele o autor da jogada do primeiro gol.

No primeiro tempo, houve a inteligência para tocar a bola curto. Quando acelerou a partida, o Brasil deu o campo que o Paraguai desejava.

Mano não é burro, claro que não. Sofre para montar um time renovado, numa competição que exige maturidade. Isso vai faltar até o fim.

CBF joga contra. O presidente do Barcelona, Sandro Rossell, sentou-se às mesas mais poderosas do futebol brasileiro na semana passada.

Na sexta-feira, 1.º de julho, jantou no restaurante Las Lilas, no elegante bairro de Puerto Madero, em Buenos Aires, com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez e os executivos da Traffic, J. Hawilla e Júlio Mariz.

Não se sabe o que Ricardo Teixeira comeu, embora a matéria da revista Piauí faça imaginar o que veio depois...

Mas o assunto é Rossell que, no dia seguinte ao jantar, encontrou-se com o pai de Neymar, hoje em dia bem mais sedutor do que Teixeira.

No domingo, 3 de julho, Rossell chegou a La Plata para assistir Brasil x Venezuela pelo mesmo corredor em que caminhavam os jogadores da seleção brasileira, o que deu margem ao boato de que fez o percurso do hotel ao estádio dentro do ônibus da CBF.

Não era verdade. Mas o boato chegou aos ouvidos do agente de Neymar, Wagner Ribeiro, que durante a semana relatou seu incômodo com a proximidade de Rossell com o craque, seu cliente.

Na quarta-feira, dia 6, Ribeiro anunciou pelo Twitter que tomava café da manhã com o executivo de um grande clube europeu. Ao telefone, confidenciou a alguns que se tratava de Fernández Tapias, do Real Madrid.

Ribeiro afirma que o time da capital espanhola oferece 5 milhões anuais de salário a Neymar. O valor é livre de impostos, e que deseja contratá-lo já. Rossell e o Barcelona acenam com a contratação agora, mas permitindo ao Santos contar com o craque no Mundial de Clubes, em dezembro, e viajar apenas em julho de 2012.

Neymar passaria o centenário do Santos na Vila Belmiro. Real e Barça estão dispostos a pagar integralmente a multa rescisória de 45 milhões.

O presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, diz que nem assim a venda interessa. Ele passou a semana em Paris, de onde afirmou que na volta ao Brasil tentará ampliar os contratos publicitários de Neymar para fazê-lo resistir.

Na sua opinião, não importa que o agente esteja próximo do Real Madrid e o pai se encontre com o presidente do Barcelona: "Neymar quer ficar. No ano passado, o pai e o agente também queriam que ele fosse para o Chelsea. Foi ele quem preferiu ficar no Santos."

Não é justo dizer que a CBF abriu as portas para o Barcelona ficar mais perto de Neymar. Também não as fechou. O Santos conta com enorme colaboração de Ricardo Teixeira no que não deveria importar - os adiamentos de seus jogos no Campeonato Brasileiro. A CBF não ajuda no que deveria: estruturar projetos que permitissem aos clubes a manter seus jogadores.

Se Neymar disser mais uma vez que fica na Vila Belmiro, o Santos criará um paradigma. Enquanto isso, a CBF se senta à mesa com o comprador. É o que faz você julgar que a luta para manter o craque não passa de uma ação quixotesca.