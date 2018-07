Busca de ingressos para Jogos de Londres aumenta no fim do prazo

O prazo de seis semanas para residentes da Grã-Bretanha se inscreverem para comprar 6,6 milhões de ingressos para os Jogos, anunciado como uma oportunidade única, termina às 19h59 (horário de Brasília).

O executivo-chefe da Locog, Paul Deighton, disse em entrevista à Reuters que a demanda correspondeu às previsões. Os organizadores esperavam arrecadar cerca de 400 milhões de libras (658,5 milhões de dólares) com a venda dos ingressos.

"A primeira coisa que devemos dizer é que o sistema funcionou como um relógio", disse ele, sem revelar dados específicos.

"É provavelmente a maior produção de venda de ingressos conhecida pela humanidade - 6,6 milhões de bilhetes para 654 eventos, com quatro ou cinco faixas de preço - e está funcionando bem, não houve absolutamente nenhuma falha."

"No fim de semana passado, presenciamos um aumento real na demanda - é incrível o que um prazo é capaz - mas já achávamos que isso iria acontecer, depois de as pessoas conversarem com suas famílias e decidirem o que queriam."

"Houve uma demanda muito grande para cerimônias, atletismo, natação, remo e ciclismo, que é o que esperávamos", acrescentou Deighton.

"Mas houve também uma grande demanda para as provas finais em eventos com uma base de torcedores única, como canoagem, tiro com arco e badminton. A ginástica rítmica é muito popular e eu acho que muitos clubes de ginástica e balé resolveram levar grupos para ver esportistas de nível internacional, como uma chance única."

A competição de tiro será realizada no campo de críquete histórico Lord's, um local repleto de simbolismo.

CRÍTICAS DA MÍDIA

Os pedidos para eventos com muita procura passarão por um sorteio e, sem conhecimento dos números para os bilhetes que serão disponíveis em cada faixa de preço, o processo de inscrição exige jogo de cintura, e atraiu algumas críticas da mídia.

As pessoas sabem que a chance de garantir o bilhete mais barato para a final dos 100 metros rasos é mínima, mas ficam receosas de reduzir suas chances com inscrições demais ou em faixas de preços mais elevados, no caso de todos os ingressos serem sorteados e de repente se virem na obrigação de pagar uma conta salgada.

"Estudamos várias alternativas e determinamos que esta seria a forma mais justa e transparente", disse Deighton.

"Eu acho que as pessoas não optaram por exagerar nas inscrições. Elas são sensatas e não arriscariam se colocar numa posição em que teriam ingressos demais a um preço além de suas condições."

As inscrições para ingressos aprovadas terão o pagamento retirado de seus cartões de crédito em maio ou junho. A venda de bilhetes indesejados de volta para os organizadores ocorrerá apenas no ano que vem.

Como acontece com todos os grandes eventos, agências de ingressos e cambistas estarão observando o processo com interesse, enquanto agências credenciadas estejam fazendo uma campanha para ter autorização para a venda legal de bilhetes indesejados.

"Estamos atentos à essa questão complexa", disse Deighton. "Incentivamos a todos no Reino Unido e no exterior para que obtenham bilhetes de fontes autorizadas (através dos comitês olímpicos nacionais fora da Grã-Bretanha)."

"Nós temos uma aliança muito estreita com a polícia, que tem uma equipe especial de falsificação de bilhetes, mas sempre que há tanto interesse em ingressos, haverá gente tentando explorar. "