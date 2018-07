Button aponta evolução, mas diz que McLaren ainda não exibiu todo potencial

"Eu acho que a última corrida, se você olhar para ela, é muito difícil para um piloto, porque 12º e 13º não é onde você quer estar, mas se você olhar para isso em relação ao ano passado, ambos os carros terminaram na China. Portanto, é um grande passo à frente em relação ao ano passado na China. Em termos de onde penso que nós estamos, sim, o nosso ritmo de classificação tem sido razoável, mas eu ainda não acho que nós mostramos nosso verdadeiro potencial no treino de classificação também. Temos ficado perto do Q3", disse.

Na prova que antecedeu a corrida da Rússia, na China, a McLaren conseguiu terminá-la com seus dois pilotos - Button e o espanhol Fernando Alonso -, algo que não foi tão comum em 2015. A equipe, porém, só somou um ponto nesta temporada, com o reserva Stoffel Vandoorne, que substituiu Alonso no GP do Bahrein e ficou em décimo lugar. Assim, Button espera que a McLaren evolua ainda mais para que pontuar se torne uma rotina para uma equipe que conta com dois campeões mundiais.

"Estamos evoluindo, mas você sempre quer mais. A Fórmula 1 é tão competitiva. Para nós, sinto que temos algo novo em todas as corridas, na parte aerodinâmica e também com o motor, estamos nos movendo na direção certa, mas queremos sempre mais. Eu acho que quando começarmos a marcar pontos com mais regularidade, ficaremos muito mais felizes, mas isso ainda não aconteceu", afirmou.