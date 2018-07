Button desafia a ótima fase da equipe Red Bull Jenson Button, atual campeão do mundo, e seu companheiro de McLaren, Lewis Hamilton, fizeram uma afirmação perigosa, ontem no Circuito Istambul Park, depois dos dois primeiros treinos livres do GP da Turquia, que será realizado amanhã às 9 horas: "Estamos muito rápidos aqui, acho que dá para encarar a Red Bull amanhã (hoje, às 8 horas quando será definido o grid)." Button ficou com o melhor tempo do dia, Hamilton, em quarto, atrás exatamente da dupla da Red Bull, Mark Webber, segundo, e Sebastian Vettel, terceiro.