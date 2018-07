Button lidera e Vettel volta a ter problemas em teste

JEREZ DE LA FRONTERA - O inglês Jenson Button não conseguiu dar sequer uma volta no primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, mas deu a resposta logo no segundo dia de atividades do circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Nesta quarta-feira, o piloto da McLaren foi o mais rápido do dia, com a marca de 1min24s165, na melhor das 43 voltas que registrou.

Button chamou a atenção nas atividades desta quarta-feira não só pelo bom desempenho com a McLaren, mas também por uma homenagem ao seu pai, John Button, que morreu no dia 12 de janeiro. Em seu capacete, Button estampou a imagem do personagem "Papai Smurf" com a mensagem "Descanse em Paz".

Nesta quarta-feira, os pilotos aproveitaram para testar os pneus para pista molhada da Pirelli, pois o dia amanheceu sob chuva. E a pista também foi molhada artificialmente para que os competidores pudessem avaliar os compostos que serão utilizados nesta temporada.

Mas o dia acabou ficando marcado, mais uma vez, pelos problemas nos novos carros, que parecem sofrer com as drásticas mudanças no regulamento técnico da Fórmula 1. Atual tetracampeão mundial, o alemão Sebastian Vettel foi mais uma vez afetado e deu apenas oito voltas, ficando em oitavo e último lugar. Dessa vez, o problema foi com o turbo do motor Renault da sua Red Bull.

Piloto mais rápido dos treinos iniciais, na terça-feira, o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, dessa vez ficou em segundo lugar, com o tempo de 1min24s812, seguido pelo compatriota Valtteri Bottas, da Williams.

Quarto colocado, o alemão Nico Rosberg aproveitou os testes desta quinta-feira para ajudar a Mercedes a recuperar terreno após os problemas de terça-feira, quando o inglês Lewis Hamilton perdeu tempo de pista ao bater em uma barreira de pneus. Assim, Rosberg foi o piloto que deu mais voltas nesta quarta-feira - 97.

Os testes coletivos da Fórmula 1 continuam nesta quinta-feira no circuito de Jerez, que está sendo palco da primeira semana de trabalhos de pré-temporada, até sexta-feira. A temporada de 2014 começará no dia 16 de março, quando ocorrerá o GP da Austrália, em Melbourne.

Confira os tempos do segundo dia de testes da Fórmula 1 no circuito de Jerez:

1º Jenson Button (ING/McLaren) - 1min24s165 - 43 voltas

2º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min24s812 - 47

3º Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min25s344 - 35

4º Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min25s588s - 97

5º Sergio Perez (MEX/Force India) - 1min28s376s - 37

6º Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) - 1min33s270 - 53

7º Marcus Ericsson (SUE/Caterham) - 1min37s975 - 11

8º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min38s320 - 8