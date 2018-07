Button mostra satisfação com o terceiro lugar no grid

SÃO PAULO - Na luta pelo vice-campeonato da Fórmula 1, o piloto Jenson Button, da McLaren, ficou em 3.º lugar, neste sábado, 26, no treino classificatório para o GP do Brasil, que acontecerá neste domingo. O resultado deixou o inglês satisfeito por ter sido a sua melhor qualificação no País nas últimas temporadas. "Estou apenas aproveitando o momento. Este foi melhor qualificatório dos últimos seis anos e fiquei dez posições à frente do que no último ano (na verdade largou em 11.º). É um bom começo para o fim de semana", comemorou.

Agora para superar os carros do alemão Sebastian Vettel e do australiano Mark Webber, ambos da Red Bull, o piloto da McLaren torce para a chuva aparecer em Interlagos e deixar a disputa imprevisível. "Quando a pista está molhada é mais complicado. Há uma chance de você ter uma boa performance e uma ótima chance de vencer, mas ainda assim pode acabar fora da corrida antes do final. A chuva irá bagunçar muito mais", afirmou.

Não seria a primeira vez que Button seria beneficiado por causa do mau tempo na temporada. Durante o GP do Canadá, o piloto surpreendeu ao vencer mesmo depois da paralisação devido à chuva, de ter sofrido um acidente e ainda ter feito 5 pit stops.

Já o seu companheiro de equipe, o também inglês Lewis Hamilton, não conseguiu repetir o desempenho dos treinos livres de sexta-feira, quando foi o mais rápido, e irá largar na 4.ª posição. "É inevitável ficar um pouco desapontado, mas a tranquilidade de Jenson ajuda a encorajar a equipe. Temos razões para estar otimistas para domingo: nós dois largaremos na segunda fileira".