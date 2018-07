C. do Norte pode ser único país a ficar sem TV no Mundial

A tensão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul já afeta a participação dos norte-coreanos na Copa do Mundo e pode acabar privando os torcedores de Pyongyang das imagens de seus jogadores na África do Sul. Depois de 44 anos longe dos palcos internacionais, a equipe norte-coreana volta a participar de um Mundial, enfrentando em seu primeiro jogo o Brasil. Mas o risco de um conflito causa problemas e um blecaute de imagens pode impedir a transmissão do torneio.

A negociação para a transmissão vinha ocorrendo entre o governo norte-coreano e a emissora sul-coreana SBS. Historicamente, os sul-coreanos transmitiam as partidas sem nenhum custo, quase como um gesto humanitário à população do Norte. Mas, diante da nova crise política e ameaças de conflitos, o processo está suspenso desde abril. Pyongyang poderá ser cobrada para receber as imagens e até agora não deu garantias para a Fifa de que pagará cerca de US$ 150 mil (R$ 271,5 mil) que a emissora do Sul havia solicitado.

A Fifa tenta agora encontrar uma solução, exatamente para evitar que um dos 32 países do Mundial fique sem a transmissão. Politicamente, a pressão sobre o regime pode acabar sendo intensa se os jogos não forem transmitidos. Integrantes do governo sul-coreano vêm defendendo que as partidas sejam transmitidas gratuitamente, mesmo diante da polêmica.

De qualquer maneira, o governo norte-coreano já avisou que as imagens não serão ao vivo, para evitar qualquer cena que não seja do gosto do regime de Pyongyang. O fechado regime apenas permite a transmissão de eventos do exterior aos domingos. E, mesmo assim, apenas jogos de futebol são autorizados.

Torcedores. Se o país corre o risco de ficar sem ver os jogos, a seleção pelo menos ganhou um apoio de última hora. O governo deu para seu velho aliado, a China, mil ingressos para os jogos da Coreia do Norte na África do Sul. A ideia é que Pequim monte um "exército de voluntários" para torcer pelos amigos.

A Fifa concede para cada federação classificada para a Copa cerca de 10 mil ingressos, que devem ser revendidos a seus torcedores. Mas, na Coreia do Norte, viajar para o exterior é um crime que pode ser punido com prisão e até morte. A forma encontrada pelos norte-coreanos foi dar as entradas aos chineses.

Enquanto isso, a imprensa oficial do país faz questão de relacionar a Copa ao presidente Kim Jong Il. "O evento prova mais uma vez que a experiência e a liderança de Kim Jong-Il e sua devoção patriótica são nossas fontes de todas as vitórias, milagres e força", afirmou a agência de notícias do país. A meta do regime na atual Copa não é o de promover seu sistema pelo mundo. Mas garantir apoio de sua própria população ao governo, afirmam pessoas próximas à seleção.