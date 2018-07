Cabisbaixo, Robinho encara nova posição

O dia seguinte ao empate com o Paraguai não foi fácil para Robinho. Recém colocado no banco de reserva, o atacante do Milan teve de treinar junto com quem não jogou em Córdoba.

Mano Menezes comandou um treino reduzido apenas para os atletas que atuaram menos de 45 minutos ou não entraram contra o Paraguai. Ele protegeu os jogadores, levando o exercício para a metade do campo que fica mais afastada da área de imprensa, onde não é possível ouvir o que se fala. Mesmo assim, o descontentamento de Robinho era visível.

No treino, o atacante não mostrou o seu senso de humor característico. No fim do exercício, ao contrário de outros dias, Robinho não ficou em campo para treinar finalizações.

Ele foi um dos primeiros a deixar o gramado. Calado, sério, entrou na van e ficou esperando até os colegas chegarem.

"Não acho que o jogador tenha que ficar satisfeito. Acho normal que até se recolha um pouco. Não vejo nenhum absurdo na postura dele. Cabe a todos nós respeitá-lo", disse Mano.

O treinador afirmou que conversou com Robinho antes de tirá-lo do time e explicou por que o escolheu para o banco. "Robinho não é um armador. Se lhe der a tarefa, estarei prejudicando a Seleção e ele próprio."

Pendurados. O Brasil vai para o jogo decisivo contra o Equador com cinco jogadores sob risco de não poderem jogar as quartas de final: Thiago Silva, Lucas Leiva, Pato, Daniel Alves e Jadson já levaram um amarelo.