Cabrália herda legado da seleção alemã depois da Copa

No centro do gramado do Maracanã, os jogadores da Alemanha comemoraram, no último domingo, a conquista do título mundial fazendo, em volta da taça, uma dança que aprenderam com os índios pataxós de uma aldeia de Santa Cruz Cabrália, na Bahia. É verdade que a dança não saiu muito boa, mas pouco importa. Ela foi um símbolo da integração dos alemães com a cidade em que ficaram concentrados durante a Copa do Mundo.

Cabrália nunca mais será a mesma de antes da chegada do time campeão mundial. Os moradores da cidade - especialmente os da vila de Santo André, onde ficavam a concentração e o campo de treino da equipe - já sentiam saudades dos jogadores antes mesmo de eles irem embora, o que ocorreu na última sexta-feira. Mas as lembranças da passagem alemã ficarão por lá por muito tempo e não apenas na memória dos habitantes da cidade baiana.

A Federação Alemã de Futebol tem a política de ajudar instituições das cidades em que se concentra nas grandes competições. Foi assim na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e na Eurocopa de 2012, na Ucrânia e na Polônia. Em 2014, eles decidiram dar apoio financeiro a um projeto social chamado Sonhos de Crianças, que promove melhorias na única escola de Santo André. Antes do início do Mundial, seis jogadores (Özil, Schweinsteiger, Podolski, Draxler, Ginter e Grosskreutz) visitaram a escola, oferecendo às crianças um dia inesquecível.

A Federação Alemã investiu também em obras de infraestrutura em Santo André, além de bancar a reforma do campo do time amador da vila. Essa intervenção está demorando muito mais do que o previsto, o que irritou bastante os moradores - houve até um protesto no local -, mas Wolfgang Niersbach, presidente da Federação, garantiu que ela será terminada.

Na última sexta, logo após a última entrevista coletiva no centro de imprensa montado em um hotel de Santo André, Oliver Bierhoff, diretor técnico da seleção, entregou a representantes dos índios pataxós de Cabrália um cheque simbólico de 10 mil euros (R$ 30,1 mil), dinheiro que será usado para comprar uma ambulância para a aldeia.

Não por acaso, os pataxós torceram muito pela Alemanha no último domingo e ficaram felizes com a desajeitada dança dos jogadores. Assim como os outros moradores de Cabrália, eles também se sentiram campeões do mundo.