Cacá Bueno fatura pole da etapa de Londrina da Stock

Após dominar a primeira parte do treino de classificação em Londrina, Cacá Bueno foi o mais rápido na fase decisiva da atividade ao marcar o tempo de 1min10s217. Assim, garantiu a pole position no circuito paranaense ao ser 0s167 mais rápido do que Luciano Burti (1min10s384), que largará da segunda colocação no domingo.

Apesar da pole, Cacá Bueno evitou assumir a condição de favorito para a prova de domingo em Londrina. "Foi a classificação mais tranquila até agora, mas não tem nada decidido. O Burti cresceu muito nesta etapa, pilotos fortes como Camilo, Serrinha e Khodair estarão por perto", disse.

Cacá Bueno, porém, espera assumir a liderança da Stock Car após a corrida no interior paranaense. "A intenção aqui em Londrina é garantir a liderança do campeonato. Sei que não será fácil, porque me recupero ainda de uma quebra lá em Curitiba, e por isso perdi muito na pontuação. Mas o primeiro passo foi dado. Amanhã é outra história", disse.

Thiago Camilo, com 1min10s420, foi o terceiro mais rápido do treino de classificará e largará à frente de Daniel Serra, que lidera o campeonato e marcou 1min10s478. Eles são seguidos, em ordem, por Allam Khodair, Ricardo Maurício, Átila Abreu, Valdeno Brito, Ricardo Zonta e Max Wilson, que completam as 10 primeiras colocações do grid de largada da etapa de Londrina da Stock Car.

A prova deste domingo será a quinta da temporada e tem largada prevista para as 9h35. Confira como ficou o grid de largada da prova em Londrina:

1 - Cacá Bueno - 1min10s217

2 - Luciano Burti - 1min10s384

3 - Thiago Camilo - 1min10s420

4 - Daniel Serra - 1min10s478

5 - Allam Khodair - 1min10s495

6 - Ricardo Mauricio - 1min10s552

7 - Átila Abreu - 1min10s652

8 - Valdeno Brito - 1min10s775

9 - Ricardo Zonta - 1min10s859

10 - Max Wilson - 1min11s252

11 - Marcos Gomes - 1min10s757

12 - Diego Nunes - 1min10s829

13 - Antonio Pizzonia - 1min10s838

14 - Julio Campos - 1min10s866

15 - Ricardo Sperafico - 1min10s954

16 - Lico Kaesemodel - 1min10s959

17 - Denis Navarro - 1min11s012

18 - Xandinho Negrão - 1min11s163

19 - Nonô Figueiredo - 1min11s277

20 - Pedro Boesel - 1min11s290

21 - Galid Osman - 1min11s346

22 - David Muffato - 1min11s378

23 - Popó Bueno - 1min11s379

24 - Duda Pamplona - 1min11s388

25 - Rodrigo Sperafico - 1min11s493

26 - Eduardo Leite - 1min11s561

27 - Alceu Feldmann - 1min11s603

28 - Patrick Gonçalves - 1min11s786

29 - Vitor Meira - 1min11s825

30 - Rafael Daniel - 1min12s280

31 - Pedro Nunes - 1min34s419

32 - Tuka Rocha - 1min11s527*

* Punido com a perde de 15 posições por acidente na etapa de Ribeirão Preto.