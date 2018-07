Cacá Bueno fica com pole position em etapa gaúcha da Stock Car

NOVA SANTA RITA - Dono de cinco títulos na Stock Car, incluindo os dois últimos, Cacá Bueno conquistou neste sábado a pole position na nona etapa da temporada, disputada no circuito Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Líder do campeonato, ele cravou a volta mais rápida na sessão de classificação, com 53s241, repetindo o dia anterior, quando dominou os treinos livres.

Na reta final da temporada - depois dessa, ainda restam apenas mais três etapas -, Cacá Bueno mostra força e consegue sua primeira pole position no ano. Assim, mostra aos rivais que será difícil tirá-lo da liderança do campeonato. Ele está com 138 pontos, com oito de vantagem sobre o segundo colocado Daniel Serra. Na sequência, aparece Thiago Camilo com 128.

Foi também a quarta pole position de Cacá Bueno no circuito Velopark, repetindo as duas que conseguiu em 2011 e uma outra conquistada no ano passado. Vice-líder do campeonato, Daniel Serra vai largar em terceiro lugar, atrás também de Átila Abreu. Enquanto isso, Rubens Barrichello conseguiu apenas a 19ª posição no grid da corrida que acontece neste domingo.

"Agora, largando na frente, vamos tentar a vitória. O importante é ficar na frente do rival direto na briga pelo título", comemorou Cacá Bueno, que somou a 29ª pole position de sua carreira na Stock Car. Por enquanto, ele já sai na frente de seus adversários na disputa para ser campeão da categoria, mas terá trabalho para manter a ponta neste domingo.