Cacá Bueno inicia a temporada na frente

Na abertura da temporada 2012 da Stock Car, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o vencedor foi um velho conhecido: Cacá Bueno, piloto da equipe Red Bull e atual campeão da categoria, que assumiu a ponta da prova logo na largada e completou a corrida em primeiro lugar, sem dar chance a nenhum dos concorrentes. Thiago Camilo, da RCM/Ipiranga, chegou em segundo e Ricardo Maurício, da RC, em terceiro.

Allam Khodair, que havia largado na pole position, não conseguiu manter a liderança da prova e foi ultrapassado por Cacá no S do Senna. Terminou a corrida na quarta colocação.

O piloto Átila Abreu também foi muito bem no início da prova, quando saltou do oitavo para o quarto lugar. Na segunda volta, porém, o safety car entrou na pista após Alceu Feldmann sofrer acidente e voltou a embolar os concorrentes.

Após a relargada, Cacá Bueno manteve a liderança e abriu uma vantagem confortável em relação aos seus principais concorrentes, que disputavam de forma acirrada os dois outros lugares no pódio. Pelo retrovisor, o vencedor pôde acompanhar Khodair, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, Átila Abreu e Daniel Serra trocarem de posições diversas vezes.

"Eu estava com pneus zero e desde ontem (sábado) sabia que Khodair estaria com um jogo usado. Por isso, forcei nas três primeiras voltas para ver se conseguia abrir uma boa distância", explicou o vencedor. "No final, o Camilo até conseguiu chegar, mas administrei bem a prova porque tinha cinco cargas do 'push' - dispositivo que aumenta a potência do motor, normalmente usado para ultrapassar - e passei a usar uma por volta."

Thiago Camilo utilizou várias vezes o botão de ultrapassagem e garantiu o segundo lugar. Já Ricardo Maurício conquistou o terceiro posto só na última volta, quando ultrapassou Khodair.