Cacá Bueno lidera treinos livres do Stock em Londrina

Dono de quatro títulos na Stock Car, Cacá Bueno está na segunda posição nesta temporada, com 64 pontos somados. Fica atrás justamente do seu companheiro de equipe, Daniel Serra, que lidera com 69 pontos e foi o quinto colocado nos treinos livres em Londrina, com 1min10s779.

O segundo melhor do dia no Autódromo Internacional Ayrton Senna, depois de duas sessões de treinos livres com 40 minutos cada, foi Thiago Camilo, que terminou com o tempo de 1min10s630, seguido por Ricardo Mauricio (1min10s707) e Xandinho Negrão (1min10s711).

Neste sábado, os pilotos entram na pista para mais um treino livre, a partir das 9 horas, antes da sessão de classificação, que vai começar às 12h10. E a corrida de domingo está programada para as 10h50.