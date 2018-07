Cacá Bueno, sem papas na língua

Para Cacá, que com o tempo de 1min42s814 larga em segundo hoje, ao lado do pole Allam Khodair (Vogel, 1min42s623), no geral as alterações foram positivas, em especial o fim do playoff e do descarte, mas faz ponderações. "O foco deveria ser facilitar a compreensão do público e conseguir mais fãs, mais gente vendo corrida e não torná-la mais complicada, ou mais divertida", opina. "Algumas (mudanças) eu não gosto. Até concordo com o porquê de existir, como no caso da pontuação dupla na última prova. Mas discordo, principalmente de os dez primeiros não poderem mexer no carro entre o treino e a corrida."

No que diz respeito à pontuação dupla, Cacá diz entender a lógica da regra. "Não gosto, mas entendo que foi feito para que o campeonato não acabe antes da última corrida para ter uma decisão com sabor de decisão",diz. Mas aponta um problema. "Sorte mecânica tem influência. O automobilismo não é um esporte só da competência do esportista. Então, imagina o cara estar brigando pelo título e chega na última etapa o carro dele quebra, ou acontece alguma coisa."

Mas a mudança para qual o piloto mais torce o nariz é para a proibição de mexer nos carros. "Não altera nada para as pessoas ou para o espetáculo da corrida, e ainda cria dificuldades técnicas e esportivas para as equipes em termos de discussão ou punições. Se mexer em algum elemento do carro você perde dez posições. Então, você vai ter de explicar porque aquele cara que estava na pole não vai largar na pole."

Cacá, no entanto, comemora, como a maioria dos pilotos, o fim do playoff e do descarte. A exclusão do pit stop acabou com um dos espetáculos da corrida, mas por uma boa causa. " Tornava difícil entender quem estava ganhando a corrida - até a gente tinha de ficar fazendo conta para saber quem estava ganhando."

As mudanças no chassi para aumentar a segurança foram elogiadas, mas somente na corrida de hoje vai ser possível saber se elas - somadas ao tanque de combustível maior por causa do fim do reabastecimento - terão impacto no desempenho. "Eu acho que os carros que no ano passado andavam na frente vão continuar na frente e estou bem feliz com o trabalho feito em Curitiba (nos treinos de pré-temporada)." Por este motivo, ele prefere não apontar um ou dois adversários principais. "Estaria sendo injusto se não falasse uns dez nomes."

Apesar de estar na décima temporada na mesma categoria, em na qual já é tetracampeão (2006, 2007, 2009 e 2011), o início sempre reserva emoções. "Estou um pouco ansioso. A gente não vê a hora de andar, estar no carro participando", admite.

Campeão da última

temporada não faz média na hora de elogiar ou

criticar as mudanças nas regras da categoria