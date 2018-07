Cacá muda o carro para acabar com a má fase Em Brasília, o líder do campeonato da Stock Car, Cacá Bueno, espera dar fim à má fase. Nas últimas corridas, seu carro, da equipe Red Bull, não mostrou o desempenho esperado. "Eu vim de quatro corridas (Salvador, Cascavel, Viamão e Curitiba) nas quais não estava satisfeito com o comportamento do carro, lutando para estar ali em sexto, quinto...", lembra. "Trocamos muita coisa na oficina para esta etapa e parece que a gente achou o problema e, agora, tem cara de que o carro voltou a ser competitivo, como no começo do ano."