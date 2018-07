Cacá perde milhão, mas ganha o penta

Cacá Bueno conseguiu um feito na última etapa da Stock Car, ontem, no Autódromo de Interlagos: virou pentacampeão da principal categoria do automobilismo brasileiro, tornando-se o segundo maior vencedor, atrás apenas de Ingo Hoffman (12 títulos). A decepção veio no resultado da prova. Por causa de uma pane seca, Cacá ficou a poucos metros de vencer a Corrida do Milhão. Sorte de Thiago Camilo, que ganhou a bolada pela segunda vez.

Em uma prova emocionante, com direito à entrada do safety car várias vezes, o pole Cacá perdeu a liderança e só retomou a ponta no fim da prova. Mas o piloto da Red Bull fez uma aposta ao não reabastecer e sofreu com a falta de combustível. Foi no embalo que conseguiu ser terceiro lugar. "Quando o carro ficava na descida, falhava e só voltava a funcionar quando a frente levantava, na subida. Dei sorte da linha de chegada ser na subida, porque o motor funcionou", disse Cacá. "Estou feliz pelo título e triste por não ter uma vitória na Corrida do Milhão na carreira."

Thiago comemorou muito - ele largou em 20.º. "Agora posso dizer que ganho meu primeiro milhão, porque metade do dinheiro vai para a equipe (RCM). Vencer de novo é muito bom."

Barrichello. O piloto, que largou em sétimo e terminou em 22.º, está dividido entre uma segunda temporada na Indy e correr na Stock Car em 2013 - disputou três provas neste ano. "Gostaria de fazer (na Indy) um ano melhor, botar em prática o que aprendi." Mas, aos 40 anos, Rubinho pensa na família. "Pode estar chegando a hora de voltar para casa. Quero que meus filhos tenham a infância que eu tive."