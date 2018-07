Caçula não quer acordar de seu sonho Se o Campeonato Paulista tivesse chegado ao fim antes deste domingo, o Penapolense já estaria satisfeito. Disputando a competição pela primeira vez, o time de Penápolis conseguiu evitar o rebaixamento, que era seu primeiro objetivo, e foi além ao ganhar uma vaga nas quartas de final e ainda garantir presença na Série D do Brasileiro, a primeira competição nacional da história do clube. Contra o São Paulo, o Penapolense tentará manter vivo seu sonho no Paulistão.