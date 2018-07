'Cada seleção da base vai ter o seu treinador' , diz Bebeto

RIO - Novo coordenador das categorias de base da seleção brasileira, Bebeto quer um treinador de time profissional para comandar a equipe sub-20, que passou vexame na Argentina com a eliminação precoce no Sul-Americano. Confirmado ontem no cargo, conforme antecipou o Estado, o tetracampeão quer também que as outras categorias (sub-15 e sub-17) tenham, cada uma, seu técnico.

Como será a reformulação?

Esta semana teremos uma agenda longa com a Fifa (Bebeto é membro do Conselho de Administração do Comitê Organizador da Copa), viajo neste sábado e só volto na quinta-feira. Quero sentar com tranquilidade para conversar com o presidente Marin, mas uma coisa que já disse a ele é que a sub-20 tem de ter um treinador profissional, acostumado a lidar com atletas profissionais porque esses meninos já estão quase todos nos times principais de seus clubes.

E você já tem o nome desse treinador?

Temos alguns nomes. Não posso falar, mas estamos conversando também sobre isso. Se não me engano, daqui a dois meses já temos o Campeonato Sul-Americano Sub-17. Penso em um treinador para cada categoria, mas ainda quero conversar com o presidente sobre isso.

Qual foi o problema da seleção no sub-20?

O Emerson (Ávila, que comandou a equipe e já saiu) ficou sobrecarregado, não tinha coordenador. Mas aquilo não pode acontecer. O Brasil, quando vai, tem de ganhar.

A geração é fraca?

Não, a geração é maravilhosa. O Emerson falou bobagem. Quando perdem, perdem todos. Ele foi infeliz no comentário dele. Quando estivemos lá, eu e o presidente Marin, perguntei ao Emerson como estavam as coisas e ele me disse que estava todo mundo motivado e contente. Depois que perde, falar é fácil. Por que ele não falou naquele dia?

E sobre a falta de comprometimento dos jogadores?

É difícil falar, mas não vi esse comprometimento, um ajudando o outro. Não vi aquela seleção unida. No estádio, vi um jogo só, com muito individualismo, uns querendo resolver sozinho. Se não estiver todo mundo com um único pensamento, orgulho de vestir a camisa da seleção, não dá. Na minha seleção tem de ter comprometimento. Se não tiver, fica no clube.