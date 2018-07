Cadê o mérito?

Vivemos com pé atrás até com prosaico verdureiro da feira. Sempre achamos que querem nos passar para trás e que não existe mérito no sucesso de quem quer que seja. E, claro, o futebol não se salva. No nossa escala de valores e credibilidade, deve segurar a lanterna ou está firme na zona de rebaixamento moral.

Eis aí a campanha do Fluminense para comprovar que preferimos acreditar em conspiração e relevar o merecimento. O tricolor carioca lidera o Brasileiro com campanha extraordinária, dessas que fazem a alegria de apreciadores do futebol e de adoradores de estatísticas.

E, convenhamos, pelo menos neste caso os números são impecáveis: 20 vitórias, 9 empates e duas derrotas. O ataque é o melhor da elite (51 gols, ao lado do Atlético-MG) e a defesa levou 21, a menos vazada dentre os 20 concorrentes. Aproveitamento de 74%, comparável com o ibope do capítulo final de Avenida Brasil, que bateu em 72%.

O Fluminense conta com o talento de Fred, 15 gols e artilheiro da competição, junto com Luis Fabiano, do São Paulo. Diego Cavalieri atravessa fase primorosa e pega tudo, até pensamento, como se dizia em outras eras menos tenebrosas do joguinho de bola. Mas, na avaliação dos rivais, as cabeçadas e os chutes certeiros do centroavante ainda desprezado por Mano Menezes têm peso menor nessa trajetória vencedora do que a ação dos árbitros. As defesas do goleiro viram fumaça diante dos supostos benefícios do "apito amigo" para o Flu.

O empenho de Gum, Carlinhos, Thiago Neves, Edinho, Rafael Sóbis, Deco e tantos outros protagonistas do líder se dissipa, na análise dos que vêm atrás e enxergam indícios de favorecimento. As decisões de Abel Braga, as observações durante os treinos, as opções táticas viram detalhe irrelevante no delírio de quem está convencido de que há monstruoso e bem engendrado esquema na CBF para dar o título ao Flu.

O campeonato tem cartas marcadas, apregoam os detratores, e assim se consolam almas menores. Numa atitude hipócrita e que não é inédita sequer na edição deste ano do torneio nacional. Até a virada do turno, quando o Atlético-MG nadava de braçada na ponta, não faltavam denúncias de que era a bola da vez, o queridinho do momento do poder. As safadezas dos juízes, então, ajudavam o Galo mineiro e vingador. Para o segundo plano iam as diabruras de Ronaldinho, Bernard e Jô. Depois, os ventos viraram de direção... e o Atlético assumiu o papel de vítima.

Não sou menino, nem comecei ontem na profissão. Tampouco sou ingênuo. Não confio numa penca de gente desse meio, muito menos sou maria vai com as outras ou chapa-branca. Mas irrita e decepciona concentrar a discussão do Brasileiro em torno da arbitragem. Ok, o Flu contou com decisões dos assopradores que lhe favoreceram, assim como houve outras em que se deu mal. O mesmo, em maior ou menor grau, ocorreu com os demais. Lidera por competência.

Hora de parar com a mania de desmerecer quem está por cima - por capacidade, diga-se. E, para a disputa pelo título continuar acesa, cabe ao Atlético ter hoje lampejos do primeiro turno e apertar o Flu. Caso contrário, é calar-se e ver a festa tricolor.