Caeleb Dressel e Peaty quebram recordes mundiais no 2º dia da Super Final da ISL

Caeleb Dressel voltou a brilhar neste domingo, no último dia da Super Final da Liga Internacional de Natação (ISL, na sigla em inglês), realizada em Budapeste, na Hungria. O americano quebrou o recorde mundial dos 100 metros medley em piscina curta (25m). Já o britânico Adam Peaty fez o mesmo nos 100m peito.

Foi a terceira marca estabelecida por Dressel neste fim de semana, pois no sábado ele havia registrado os melhores tempos dos 100m livre e dos 50m borboleta. Neste domingo, então, completou a prova que mescla os quatro estilos em 49s28. O recorde anterior dos 100m medley também era dele, com 49s88.

Peaty triunfou nos 100m peito com 55s41, sendo que a melhor marca do mundo nessa prova já era dele, com 55s49. Essa disputa, neste domingo, contou com a participação de dois brasileiros. Felipe Lima foi o sexto colocado, com 57s02, com Felipe França em sétimo, com 57s25.

O último dia da Super Final teve outros três brasileiros em ação. Mas nenhum foi ao pódio. Guilherme Guido foi o sexto colocado nos 100m costas (49s99), mesma posição de Vinicius Lanza nos 200m borboleta (1min51s98). Já Fernando Scheffer foi o oitavo colocado nos 200m livre (1min43s92).