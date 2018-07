Cai número de brasileiros nos clubes europeus

GENEBRA - Apesar de o Brasil se manter ainda na liderança absoluta, o número de jogadores nacionais atuando nos principais campeonatos europeus já é o menor em quase uma década. O fenômeno é resultado do fortalecimento da economia brasileira, mas também do enfraquecimento de uma moda nos clubes europeus de ter brasileiros entre os principais atletas.

Dados revelados nesta segunda-feira pelo Centro Internacional de Estudo do Esporte, com base na Suíça e financiado pela Fifa, apontam que os brasileiros ainda são os estrangeiros que predominam no futebol europeu. Nos clubes de primeira e segunda divisão de 33 ligas, são 528 brasileiros atuando em 500 clubes. Na prática, há em média pelo menos um brasileiro em cada time europeu.

O segundo país mais representado - a França - conta com apenas 247 jogadores, um número que é quase metade do contingente brasileiro. A Sérvia vem na terceira posição, com 228, contra 211 jogadores argentinos e 132 portugueses. Segundo o levantamento, porém, a atual temporada tem 39 brasileiros a menos na Europa, a maior queda entre todas as nacionalidades.

Considerando apenas as cinco grandes ligas europeias - Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália -, o número de brasileiros também sofreu uma redução importante, retornando aos níveis registrados há quase uma década. Nessas ligas, que de fato são as que contam na indústria do futebol, atuam hoje 123 brasileiros. Há apenas dois anos, o número chegava a 154.

Para o chefe do instituto, Raffaele Poli, dois fenômenos explicam a queda dos jogadores brasileiros na Europa. "O primeiro é o crescimento da economia brasileira que acaba repercutindo no futebol", disse, em relação ao poder aquisitivo de clubes em pagar salários melhores e buscar no exterior craques nacionais. Outra explicação, porém, é o fim da "moda" que perdurou durante anos de cartolas europeus insistirem em apostar em jogadores brasileiros para garantir a popularidade do clube.

CRISE

O levantamento revelou ainda que a crise financeira europeia está tendo sua repercussão no mercado da bola. Mas diferente do que se poderia imaginar, as transferências não diminuíram. O que caiu foi o valor das transações. No total, a entidade estimou que houve um aumento de 8% no número de transações no futebol europeu em 2011.

Segundo a Uefa, a queda na renda com vendas de jogadores foi de 400 milhões. Em média, cada clube europeu fez 11 novas contratações no ano. "No contexto da turbulência financeira, os principais times da Europa tendem a adotar políticas de curto prazo, especulando no mercado de transferência, em vez de estabelecer estratégia sustentável para o clube", alerta o estudo.

A novidade é a chegada da Rússia. Hoje, 28% dos atletas na liga russa são estrangeiros, taxa superior a da Espanha, Itália e França. A liderança é da Inglaterra, com 41%. Apenas 11 times dos 500 europeus contam exclusivamente com atletas locais.