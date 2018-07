Caio brilha, Avaí vence o Santos e se salva

Impulsionado pelo desespero mas motivado pelas vitórias sobre o Inter e o Atlético-GO, o Avaí correu o tempo todo desde o início mas foi surpreendido nos contra-ataques do Santos. No primeiro gol, Keirrison, após jogada iniciada por Neymar, foi oportunista. No segundo, Neymar colocou a bola no canto. O Avaí, porém, reagiu, e ainda no primeiro tempo empatou com dois golaços de Caio. No 2º tempo, Caio fez outro belo gol e virou o jogo. No final, em meio à festa, Emerson e Patrick atravessaram o campo de joelhos agradecendo a graça alcançada.