Caio Ibelli é o único brasileiro no páreo na disputa do surfe em Sunset Beach

Na disputa da segunda etapa do Circuito Mundial de surfe de 2022, realizada em Sunset Beach, no Havaí, Caio Ibelli é o único surfista do Brasil ainda vivo na chave masculina. Depois de ser semifinalista na abertura da temporada, em Pipeline, ele está nas quartas de final e terá pela frente Ezekiel Lau, que é atleta local, na disputa por uma das vagas na semi. No feminino, Tatiana Weston-Webb ainda não competiu.

Ibelli, que está substituindo Gabriel Medina nas etapas do Havaí após o tricampeão mundial tirar um tempo para cuidar de sua saúde mental, venceu o americano Kolohe Andino e conseguiu avançar na competição. O surfista terminou sua bateria com uma soma de 13.10, tendo inclusive uma nota 8. O brasileiro soube explorar as ondas de Sunset e abusou das manobras.

Já Filipe Toledo não tive o mesmo resultado e foi eliminado da competição. Filipinho batalhou ponto a ponto contra o australiano Ethan Ewing. Os dois protagonizaram a melhor bateria do dia, que foi decidida em 18.24 a 16.50 a favor do rival. O brasileiro teve inclusive uma grande nota com uma onda de 9.17, mas não conseguiu superar o somatório.

Deivid Silva também ficou pelo caminho após ser derrotado pelo havaiano Barron Mamiya. O brasileiro perdeu o duelo por 14.00 a 12.77. Mamiya eliminou o seu segundo brasileiro do dia, já que, na rodada anterior mandou Ítalo Ferreira embora para casa.

E também não deu para Jadson André. O brasileiro perdeu para o japonês Kanoa Igarashi, medalha de prata olímpico em Tóquio-2020, nas oitavas de final. Igarashi dominou toda a bateria e deu um show, conseguindo a maior nota do dia com 9.77.

Assim como Ítalo Ferreira, outros dois brasileiros também se despediram na fase anterior às oitavas de final. Samuel Pupo perdeu para o australiano Ethan Ewing e João Chumbinho perdeu para o havaiano Seth Moniz.